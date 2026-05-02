Запасы газа в Европе по итогам апреля упали до пятилетнего минимума РИА Новости: запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума

Москва2 мая Вести.Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе по данным на конец апреля достиг 32,73%, что является минимумом за последние пять лет. Об этом следует из подсчетов РИА Новости на основе информации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Согласно данным GIE, уровень заполненности ПХГ в странах Европы на конец апреля составил 32,73% против 39,52% в 2025 году. В 2024 году показатель достигал 62,44%, в 2023 году – 59,73%, а в 2022 году – 33,47%. Так, нынешний уровень запасов оказался минимальным за последние пять лет.

В конце марта "Газпром" сообщал, что запасы газа в ПХГ Европы сократились до 28,5%. Компания предупреждала, что низкие запасы энергоресурсов в хранилищах создадут серьезные трудности для их восполнения к будущей зиме.

25 апреля пресс-служба "Газпрома" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщила, что часть европейских стран продолжают отбирать газ из подземных хранилищ в разгар весны. В частности, зафиксирован нетто-отбор газа Польшей, Бельгией и Болгарией.