Закачка газа в европейские хранилища в июне снизилась на 19% Закачка газа в хранилища Европы сократилась на 19% в июне

Москва2 июл Вести.Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в июне текущего года сократилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют подсчеты агентства ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам июня европейские хранилища были заполнены на 49,09%, что стало самым низким показателем для конца этого месяца за последние пять лет. В них находилось около 53,7 млрд кубометров газа.

В июне в европейские ПХГ было закачано 10,1 млрд кубометров газа – это минимальный показатель за последние два года, он на 6% ниже средних темпов для конца июня за всю историю наблюдений. При этом отбор газа из хранилищ составил 727 млн кубометров, что на 14% меньше, чем годом ранее.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны заполнить газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Для выполнения этого норматива к началу отопительного сезона 2026-2027 годов необходимо обеспечить нетто-закачку (чистая разница между объемом закачки и отбора) не менее 68 млрд кубометров газа.

Отмечается, что с апреля по июнь европейские страны закачали в ПХГ всего около 23 млрд кубометров газа, что составляет примерно треть от необходимого объема. На темпы заполнения хранилищ повлияли высокие цены на топливо и аномально жаркая погода, которая увеличила спрос на электроэнергию для кондиционирования.