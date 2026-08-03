Уровень запаса газа в хранилищах Европы упал до исторического минимума ТАСС: уровень запаса газа в хранилищах Европы упал до исторического минимума

Москва3 авг Вести.В начале августа уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достиг рекордного минимума за всю историю. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои подсчеты на основе информации Gas Infrastructure Europe.

По данным агентства, в начале месяца уровень заполненности хранилищ оценивался в 57,11%, хотя год назад показатель составил 68,9%.

В материале агентства сказано, что это рекордное наименьшее значение на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов заявлял, что дефицит газа в Европе приведет к проблемам во многих отраслях.