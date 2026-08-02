Закачка газа в хранилища Европы близки к историческому антирекорду Запасы газа в европейских ПХГ приблизились к историческому минимуму

Москва2 авг Вести.Нетто-закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле стала минимальной за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют анализ ТАСС, проведенный на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Показатели заполнения европейских хранилищ снижаются на фоне аномальной жары и снижения импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Нетто-закачка является чистой разницей между объемами закачки и отбора газа. Этот показатель демонстрирует реальное накопление ресурса.

По итогам июля объем отбора газа из европейских хранилищ впервые за четыре года превысил 1 миллиард кубометров, увеличившись на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом закачка газа в ПХГ составила 9,6 миллиарда кубометров – это минимальный показатель за последние два года.

В результате чистая закачка газа в июле достигла лишь 8,5 млрд кубометров, что на 21% меньше, чем годом ранее, и стало самым низким значением за последние шесть лет.

Ранее журналисты подсчитали, что Европа также рекордно снизила импорт СПГ в июле.