Европа накопила 21 млрд кубометров газа к следующему отопительному сезону Европа закачала в хранилища более 21 млрд кубометров газа к следующей зиме

Москва26 июн Вести.Страны Европейского союза (ЕС) с начала сезона закачки газа в апреле накопили в подземных хранилищах более 21 млрд кубометров топлива. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По состоянию на конец июня европейские подземные хранилища заполнены на 47,43%. В них находится около 51,9 млрд кубометров газа. Это ниже как прошлогоднего уровня, когда заполненность составляла 56,9%, так и среднего показателя за последние пять лет.

С начала июня в европейские ПХГ было закачано 8,1 млрд кубометров газа. Этот объем оказался на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6% ниже средних исторических темпов заполнения.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны Евросоюза должны довести уровень заполненности хранилищ до 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы к началу отопительного сезона 2026-2027 годов необходимо обеспечить нетто-закачку не менее 68 млрд кубометров газа.

На темпы накопления топлива влияет сохраняющаяся высокая стоимость газа. Дополнительное давление на рынок оказывает конкуренция с Азией за поставки сжиженного природного газа, усилившаяся на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Ранее "Газпром" допускал, что к следующему отопительному сезону европейские хранилища могут быть заполнены менее чем на 70%.