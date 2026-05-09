Страны Евросоюза с начала летнего сезона, стартовавшего в апреле, уже закачали в хранилища более 7 млрд куб. м газа. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Сейчас в подземные хранилища (ПХГ) Европы закачано около 37,8 млрд куб. м газа, заполненность — 34,51%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад. Для сравнения, в прошлом году заполненность составляла 41,8%.
В соответствии с требованиями Еврокомиссии, европейские страны обязаны заполнять свои ПХГ до уровня 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года.
По подсчетам агентства, в этом году они должны будут закачать не менее 68 млрд куб. м газа — больше, чем в прошлом году (около 55 млрд куб.).
