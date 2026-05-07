Москва7 маяВести.Франция должна выйти из Евросоюза и возобновить закупку нефти и газа у России. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Он также призвал снять с Москвы все наложенные ограничения.
Свой план по выходу Франции из кризиса он изложил в соцсети X.
Мы выходим из ЕС и таким образом восстанавливаем нашу национальную независимость. Мы снова покупаем дешевую российскую нефть и газнаписал Филиппо
Ранее политик призвал Париж прекратить финансирование мафиозной системы главы киевского режима Владимира Зеленского.