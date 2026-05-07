Филиппо призвал Францию выйти из ЕС и начать закупать энергоресурсы из РФ Филиппо: Франция должна возобновить закупку дешевых энергоресурсов из РФ

Москва7 мая Вести.Франция должна выйти из Евросоюза и возобновить закупку нефти и газа у России. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он также призвал снять с Москвы все наложенные ограничения.

Свой план по выходу Франции из кризиса он изложил в соцсети X.

Мы выходим из ЕС и таким образом восстанавливаем нашу национальную независимость. Мы снова покупаем дешевую российскую нефть и газ написал Филиппо

Ранее политик призвал Париж прекратить финансирование мафиозной системы главы киевского режима Владимира Зеленского.