Москва23 мая Вести.Евросоюз должен немедленно отказаться от курса на развязывание войны с Россией, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он отметил, что эта политика ЕС вызывает беспокойство не только среди немецких военных, но и политиков.

В качестве примера Филиппо привел бывшего военного советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерала Эриха Вада и сопредседателя "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель.

Это ли цель – война против России? Чтобы наделить ЕС "европейской армией", чтобы совершить силовой рывок к "европейскому государству" и попутно позволить Макрону "перенести" президентские выборы?!… Стоп! Ни евро, ни оружия, ни одного французского солдата для Украины, войны и коррупции! написал Филиппо в соцсети X

Ранее Филиппо назвал безумием предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине "ассоциированное" членство в Евросоюзе.