Филиппо заявил, что перевооружение Германии всегда заканчивалось плохо для мира

Москва19 мая Вести.Перевооружение Германии несет в себе гораздо большую опасность для мира и Франции, чем якобы разрастание "угрозы со стороны России". Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал сообщение о милитаризации Германии, где говорилось, что Берлин намерен стать самой мощной армией в Европе.

Это в бесконечно большей степени опасно для нас, чем якобы существующая "русская угроза"! Когда Германия перевооружается, это всегда очень плохо заканчивается для Франции и мира! написал политик

Ранее с критикой милитаризации Германии также выступил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что Россия должна всегда держать на границе готовые к бою войска в ответ на политику Берлина.