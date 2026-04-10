Москва10 апрВести.Германия вновь идет по пути построения фашистского государства, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Так он отреагировал на новый немецкий законопроект, который предлагает дать муниципалитетам полномочия вмешиваться в сделки с недвижимостью или вовсе блокировать их, если покупатели подозреваются в преследовании "антиконституционных целей".
После введения армией контроля за передвижениями мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, эта новая мера показывает, что Германия вновь возвращается к своим старым демонам!.. Чистый фашизмнаписал Филиппо в соцсети X
Ранее Филиппо назвал воинственным безумием ужесточение в Германии порядка выезда мужчин за пределы страны.
По новым правилам, немецкие мужчины в возрасте от 17 до 45 лет могут покинуть Германию более чем на три месяца только если получат разрешение на это от Центра карьеры бундесвера.