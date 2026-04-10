Москва10 апр Вести.Германия вновь идет по пути построения фашистского государства, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так он отреагировал на новый немецкий законопроект, который предлагает дать муниципалитетам полномочия вмешиваться в сделки с недвижимостью или вовсе блокировать их, если покупатели подозреваются в преследовании "антиконституционных целей".

После введения армией контроля за передвижениями мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, эта новая мера показывает, что Германия вновь возвращается к своим старым демонам!.. Чистый фашизм написал Филиппо в соцсети X

Ранее Филиппо назвал воинственным безумием ужесточение в Германии порядка выезда мужчин за пределы страны.

По новым правилам, немецкие мужчины в возрасте от 17 до 45 лет могут покинуть Германию более чем на три месяца только если получат разрешение на это от Центра карьеры бундесвера.