Во Франции отреагировали на планы ЕС оснащать авто системой слежки за водителем Филиппо раскритиковал планы ЕС оснащать машины системой слежки за водителем

Москва1 мая Вести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой на Евросоюз (ЕС) за планы устанавливать в машины камеры, следящие за водителем.

"Большой брат" ЕС будет следить за вами каждую минуту, прямо из вашей машины! "Ради вашего же блага", разумеется написал Филиппо в соцсети X

Политик дополнил свою публикацию хештегом FrexitVite, который призывает к скорейшему выходу Франции из Европейского союза.

По данным из СМИ, с июля текущего года в странах Европейского союза вступает в силу регламент, требующий, чтобы все новые автомобили были укомплектованы системами видеонаблюдения за водителем. Устройства будут отслеживать движения глаз и повороты головы, чтобы определить, насколько внимателен водитель.