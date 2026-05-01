Москва1 маяВести.Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обрушился с критикой на Евросоюз (ЕС) за планы устанавливать в машины камеры, следящие за водителем.
"Большой брат" ЕС будет следить за вами каждую минуту, прямо из вашей машины! "Ради вашего же блага", разумеетсянаписал Филиппо в соцсети X
Политик дополнил свою публикацию хештегом FrexitVite, который призывает к скорейшему выходу Франции из Европейского союза.
По данным из СМИ, с июля текущего года в странах Европейского союза вступает в силу регламент, требующий, чтобы все новые автомобили были укомплектованы системами видеонаблюдения за водителем. Устройства будут отслеживать движения глаз и повороты головы, чтобы определить, насколько внимателен водитель.