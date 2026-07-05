Москва5 июлВести.Пресловутые "ценности Евросоюза" на самом деле представляют собой коррупцию на всех уровнях, цензуру в социальных сетях и поддержку украинских неонацистов. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
На своей странице в социальной сети X он прокомментировал новость о том, что Европарламент готовится запретить и лишить финансирования правую партию "Европа суверенных наций" (ESN). Основанием якобы стало то, что объединение больше не соответствует ценностям Евросоюза.
Филиппо в форме риторических вопросов припомнил руководству ЕС сотрудничество с киевским режимом, где действовал нацбатальон "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ).
Что же на самом деле представляют собой эти пресловутые "ценности ЕС"? Поддержка "Азова" и других украинских неонацистов? Цензура в социальных сетях? Тихие переговоры о контрактах Pfizer на 35 миллиардов евро? Коррупция на всех уровнях?написал Филиппо
Ранее французский политик призвал Запад отказаться от поставок вооружений Киеву на фоне вопиющих случаев насильственной мобилизации граждан Украины.