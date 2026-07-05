Филиппо заявил, что ценности ЕС скатились до поддержки украинских неонацистов Филиппо раскритиковал ценности ЕС, припомнив поддержку неонацистов на Украине

Москва5 июл Вести.Пресловутые "ценности Евросоюза" на самом деле представляют собой коррупцию на всех уровнях, цензуру в социальных сетях и поддержку украинских неонацистов. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал новость о том, что Европарламент готовится запретить и лишить финансирования правую партию "Европа суверенных наций" (ESN). Основанием якобы стало то, что объединение больше не соответствует ценностям Евросоюза.

Филиппо в форме риторических вопросов припомнил руководству ЕС сотрудничество с киевским режимом, где действовал нацбатальон "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Что же на самом деле представляют собой эти пресловутые "ценности ЕС"? Поддержка "Азова" и других украинских неонацистов? Цензура в социальных сетях? Тихие переговоры о контрактах Pfizer на 35 миллиардов евро? Коррупция на всех уровнях? написал Филиппо

Ранее французский политик призвал Запад отказаться от поставок вооружений Киеву на фоне вопиющих случаев насильственной мобилизации граждан Украины.