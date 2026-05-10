Поведение ЕС по отношению к Украине цинично, считает Филиппо

Москва10 мая Вести.Заявления главы Евросовета Антониу Кошты о подготовке к переговорам с РФ говорят о циничном отношении Европы к Украине, отметил лидер французской правой партии "Патриорты" Флориан Филиппо.

Он напомнил, что сначала Кошта и другие европейские чиновники советовали украинским властям отправлять молодых мужчин "умирать на войне". Многие в ЕС выступали за продолжение военных действий и подначивали Киев к саботажу мирных соглашений, а сейчас передумали и решили договариваться, подчеркнул Филиппо.

Это цинично. Поэтому они в Брюсселе каждый день готовы отправлять молодых украинских и русских мужчин умирать на войне. Такой мир им не нужен сказал французский политик, слова которого приводит РИА Новости

Ранее глава Евросовета заявлял о подготовке ЕС к переговорам с Россией по украинскому конфликту. По словам Кошты, он ведет переговоры с 27 руководителями европейских стран, а Москва пока не демонстрирует сигналов о готовности к диалогу с Брюсселем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговоров со всеми, но Москва сама не будет инициировать контакты с Брюсселем, хотя сама готова развивать диалог настолько, насколько к этому готовы в ЕС.