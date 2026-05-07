Москва7 маяВести.Европейским странам необходимо учитывать интересы России в украинском конфликте и пойти на компромисс с Москвой. Таким мнением поделился член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд в эфире телеканала CNews.
По его словам, Киев не способен выиграть в конфликте, а втягивание в него Североатлантического альянса приведет к началу третьей мировой войны.
Поэтому в ситуации, когда невозможно победить Россию, лучше найти с ней компромиссзаявил Кларсфельд
Он также отметил, что европейцы не хотели бы, чтобы власти в их странах начали войну с Россией.
Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер рассказал, что евродепутаты сталкиваются с давлением из-за контактов с российской стороной.
Между тем постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз игнорирует призывы Москвы к диалогу по безопасности.