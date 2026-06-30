Меланшон обратился к Франции с призывом выйти из НАТО и начать диалог с Россией Меланшон призвал Францию покинуть НАТО и запустить диалог с Россией

Москва30 июн Вести.Париж должен начать вести диалог с Москвой в целях завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил основатель фракции "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, чьи слова передает РИА Новости.

По мнению собеседника агентства, Франция и Россия должны обсудить вопрос о предоставлении взаимных гарантий после окончания украинского конфликта.

Кроме того, политик обратился к Франции с призывом покинуть НАТО и отказаться от членства в "закрытых клубах", в том числе в "Большой семерке".

Не может быть и речи, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции подчеркнул Меланшон

В январе в парламент Франции впервые внесли резолюцию с призывом к официальному выходу из НАТО на фоне обострения отношений внутри ЕС и блокировки некоторыми членами альянса процесса мирного урегулирования на Украине.

Позднее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что Франция может выйти из состава Европейского союза и НАТО после смены правительства республики.