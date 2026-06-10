Дюпон-Эньян: Франции придется воевать с РФ в случае вступления Украины в ЕС

Во Франции испугались войны с Россией в случае вступления Украины в ЕС Дюпон-Эньян: Франции придется воевать с РФ в случае вступления Украины в ЕС

Москва10 июн Вести.Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) грозит военным конфликтов Москвы и Парижа, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире CNEWS.

Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией. Это безумие сказал политик

4 июня Венгрия сняла вето, мешавшее Киеву начать процесс присоединения к ЕС. Как писала Financial Times, премьер-министр республики Петер Мадьяр пошел на этот шаг в обмен на гарантии соблюдения прав венгерского меньшинства на Украине.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Европейский союз развалится, если примет в свой состав Украину.