ЕС развалится, если примет Украину, заявил Лавров Лавров: ЕС развалится, если позволит Украине присоединиться

Москва4 июн Вести.Евросоюз развалится, если примет в свой состав Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом RT.

Дипломат отметил, что европейцам проще добиться приема Украины в НАТО, поскольку вступление Украины в ЕС будет "роковым" моментом.

Он тогда развалится. Это они прекрасно понимают сказал Лавров

Глава МИД РФ добавил, что генсек НАТО Марк Рютте уже пообещал киевскому режиму вступление Украины в Североатлантический альянс. На возражения президента США Дональда Трампа Рютте "плевать хотел", подчеркнул дипломат.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Венгрия сняла вето, мешавшее Украине начать процесс присоединения к Евросоюзу. По информации журналистов, премьер-министр республики Петер Мадьяр пошел на этот шаг в обмен на гарантии соблюдения прав венгерского меньшинства на Украине.