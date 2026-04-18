Москва18 апр Вести.Европейские страны, поддерживающие Киев, в скором времени рискуют превратиться в "коалицию отжелавших", заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

Движение идет в сторону чего-то наподобие "коалиции желающих". Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в "коалицию отжелавших" сказал Лавров

Лавров также подчеркнул, что не понимает, каким образом навязывание откровенно реваншистского и милитаристского курса способно отвечать национальным интересам европейских государств.

Глава российской дипломатии также обратил внимание на то, что ряд государств предлагает взамен НАТО в нынешнем виде сформировать новый блок с участием Евросоюза, Турции, Великобритании и Украины. По словам главы российской дипломатии, Владимир Зеленский моментально поддержал эту идею, объявив украинцев ядром, сердцевиной и гарантией успеха подобного объединения.

Вместе с тем, как указал Лавров, глава кабинета Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) практически одновременно признал в интервью: "А у нас ничего своего нет. Нам что дают, тем и воюем". "То есть лидер блока получается такой специфический", — заметил глава МИД РФ.