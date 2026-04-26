Лавров о желании Зеленского "защищать" Европу: не думаю, что это хорошо кончится

Лавров: желание Зеленского "защищать" Европу не кончится ничем хорошим Лавров о желании Зеленского "защищать" Европу: не думаю, что это хорошо кончится

Москва26 апр Вести.Желание главы киевского режима Владимира Зеленского "защитить" Европу не кончится ничем хорошим. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

По словам главы МИД, Евросоюз, несмотря на запрет русской культуры и Православной церкви на Украине, заявляет, что Зеленский отстаивает европейские ценности.

[Зеленский] открыто говорит, что мы будем защищать всех, у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе. Но я не думаю, что это хорошо кончится. И еще обращу внимание на то, что он просто требует незамедлительно назвать дату вступления Украины в Евросоюз, что означает требование принять в Европейский союз страну, которой руководит откровенно нацистский режим, запретивший русскую культуру во всех ее проявлениях, запретивших каноническую Православную Церковь. И при всем при этом Евросоюз, не обещая пока сроков, когда Украина вольется в этот дружный коллектив, говорит, что Зеленский отстаивает европейские ценности сказал Лавров

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного принятия Украины в Евросоюз и призвал вместо этого разработать процедуру постепенного вступления страны в объединение.