Лавров раскрыл требования для содержательного диалога России и Европы Лавров: Европе для содержательного диалога с Москвой нужно вернуть доверие РФ

Москва19 июн Вести.Содержательный диалог Запада с Россией станет возможен лишь в случае, если европейская сторона восстановит подорванное своими действиями доверие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".

Он подчеркнул, что диалог нельзя возобновить с помощью ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня по итогам встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с лидерами стран "евротройки".

Главное – для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны. Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. написал Лавров

По словам министра, европейские лидеры стремятся к переговорам по Украине для спасения киевского режима, чтобы тот и дальше был плацдармом для борьбы с Россией. Лавров подчеркнул, что Европа хочет добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.