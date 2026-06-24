Лавров: остановка огня по линии фронта не может быть условием для переговоров

Вразумительные идеи и адекватные люди: Лавров назвал условия для переговоров Лавров: остановка огня по линии фронта не может быть условием для переговоров

Москва24 июн Вести.Прекращение огня по линии соприкосновения не может быть условием для начала прямых переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".

Мы всегда готовы. Но повторю еще раз: мы сядем за этот стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди. Мы на слово никому не будем доверять. И все равно нам говорят: "Вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом переговоры". Нет сказал он

Министр напомнил, что Россия делала так после переговоров в Стамбуле, где стороны парафировали достигнутые договоренности: огонь в качестве "жеста доброй воли" был прекращен, части ВС РФ были отведены от Киева.

Тут же получили Бориса Джонсона и Бучу добавил Лавров

Глава внешнеполитического ведомства ранее высказался по поводу желания Евросоюза оказаться за столом переговоров по Украине. Дипломат напомнил, что председатель Евросовета Антониу Кошта лично исключил возможность участия ЕС в этом процессе в качестве посредников, поскольку объединение полностью на стороне киевского режима. Желание Брюсселя попасть за стол переговоров при таких условиях Лавров назвал неадекватным.