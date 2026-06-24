Москва24 июнВести.Прекращение огня по линии соприкосновения не может быть условием для начала прямых переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на международном форуме "Примаковские чтения".
Мы всегда готовы. Но повторю еще раз: мы сядем за этот стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди. Мы на слово никому не будем доверять. И все равно нам говорят: "Вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом переговоры". Нетсказал он
Министр напомнил, что Россия делала так после переговоров в Стамбуле, где стороны парафировали достигнутые договоренности: огонь в качестве "жеста доброй воли" был прекращен, части ВС РФ были отведены от Киева.
Тут же получили Бориса Джонсона и Бучудобавил Лавров
Глава внешнеполитического ведомства ранее высказался по поводу желания Евросоюза оказаться за столом переговоров по Украине. Дипломат напомнил, что председатель Евросовета Антониу Кошта лично исключил возможность участия ЕС в этом процессе в качестве посредников, поскольку объединение полностью на стороне киевского режима. Желание Брюсселя попасть за стол переговоров при таких условиях Лавров назвал неадекватным.