Лавров: украинское урегулирование дипломатическим путем еще возможно Лавров: урегулирование на Украине еще возможно дипломатическим путем

Москва24 июн Вести.Урегулирование ситуации вокруг Украины политико-дипломатическими методами по-прежнему возможно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".

Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими методами вполне еще возможно. сказал он

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для этого необходимы конкретные юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности. Лавров отметил, что такие гарантии должны основываться на принципе неделимости безопасности и учитывать, в том числе, обеспечение безопасности России на ее западных рубежах.

Ранее Лавров заявлял, что США могут снова поменять свой подход к урегулированию украинского конфликта.