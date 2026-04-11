Лавров: конфликт на Украине не урегулировать без гарантий безопасности для РФ

Москва11 апр Вести.Урегулирование конфликта на Украине невозможно без обеспечения гарантий безопасности России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Комментарий главы ведомства опубликован на сайте министерства.

Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения​​​. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть сказал Лавров

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил информационной службе "Вести", что единственная гарантия безопасности, которая есть у Украины, – это ее нормальные отношения с соседними странами.

27 марта американский госсекретарь Марко Рубио признал, что США и их союзники не намерены предоставлять Украине гарантии безопасности до урегулирования конфликта.