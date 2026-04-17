Москва17 апрВести.Россия проинформировала коллег по СНГ о последних попытках урегулирования конфликта на Украине, конкретных инициатив не наблюдается. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
Мы проинформировали наших коллег о последних событиях вокруг усилий по урегулированию украинского кризиса. Здесь сейчас каких-либо конкретных инициатив не наблюдаетсясказал Сергей Лавров
15 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.