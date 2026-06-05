Москва5 июн Вести.Российская сторона не видит никаких подвижек в урегулировании украинского кризиса, хотя прошел почти год с момента саммита на Аляске. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Известия".

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в августе 2025 года в Анкоридже состоялись переговоры, на которых США представили свои инициативы по разрешению конфликта. По словам Лаврова, Москва согласилась с этими предложениями, однако с тех пор процесс полностью остановился.

Министр подчеркнул, что Вашингтон, выступивший тогда в роли посредника, потерял интерес к урегулированию и не демонстрирует никакого желания убедить киевский режим принять разработанные в США условия.

Руководитель МИД также обратил внимание на последовательное усиление санкционного давления со стороны Вашингтона. Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа не только продлевает ограничения своего предшественника Джо Байдена, но и вводит новые рестрикции, под которые, в частности, попали нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть".

Лавров также указал на долгосрочный характер военной помощи Киеву. По его словам, Пентагон открыто поддерживает закупки американского вооружения европейскими странами для нужд Украины и финансирует совместные программы по разработке оружия. При этом в бюджете американского оборонного ведомства заложены средства на поддержку безопасности Украины вплоть до 2029 года.

В заключение глава министерства упомянул свои контакты с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Лавров рассказал, что представители США на словах выражают стремление поскорее закрыть украинский вопрос, чтобы перейти к совместным коммерческим проектам. Тем не менее министр отметил, что со стороны России ситуация была урегулирована еще в августе 2025 года после принятия американских предложений, однако Вашингтон до сих пор не оказал никакого влияния на Киев для завершения этого процесса.

Ранее Лавров сообщил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио, что Соединенные Штаты поддерживают киевский режим, наглядно показывают, что позиция американского руководства по кризису на Украине не изменилась.