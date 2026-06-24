Лавров: США стали требовать от России новых уступок после саммита на Аляске Лавров: после саммита в Анкоридже США стали требовать от РФ новых уступок

Москва24 июн Вести.США после саммита с Россией на Аляске стали требовать от Москвы новых уступок по украинскому конфликту. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По его словам, США так и не ответили на свои собственные предложения по урегулированию украинского конфликта, при том, что понимания, достигнутые в Анкоридже в августе 2025 года, уже сами по себе "были компромиссом".

А сейчас нам говорят: "Слушайте, не получается пока, давайте вот еще раз что-нибудь уступите". Мы там ничего не уступали. Мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров. И у нас была достаточная уверенность, что это будет способствовать реализации тех самых целей, которые президент поставил, но поэтапно заявил Лавров

Ранее российский министр иностранных дел подчеркивал, что после встречи США и РФ на Аляске "мячик на той стороне".