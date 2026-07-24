Лавров: надо понять, кто конкретно провалился с идеями Аляски по Украине

Лавров заявил о необходимости понять, кто конкретно провалился с идеями Аляски Лавров: надо понять, кто конкретно провалился с идеями Аляски по Украине

Москва24 июл Вести.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова американского госсекретаря Марко Рубио о том, что предложения по украинскому урегулированию, сделанные на саммите РФ-США на Аляске, провалились, заявил о необходимости понять, кто конкретно провалился.

На это российский министр указал во время общения с журналистами.

Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился сказал Лавров

Как напомнил глава российского внешнеполитического ведомства, президент России Владимир Путин приехал на саммит на Аляску, имея на руках предложения американской стороны, которые были одобрены президентом США Дональдом Трампом, и на которые РФ согласилась.

Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение отметил Лавров

Он добавил, что любая договоренность, «наверно, должна содержать неизбежный элемент компромисса".

Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не получилось сделать сказал российский министр

23 июля Лавров и Рубио провели встречу на полях саммита АСЕАН в Маниле, которая продолжалась 35 минут. Одной из ключевых тем их беседы стал конфликт на Украине. Российский министр вновь напомнил, что Москва готова к переговорам на тех основаниях, которые Вашингтон предлагал на встрече в Анкоридже в августе 2025 года.

Эти переговоры Лаврова и Рубио стали их четвертой двусторонней встречей с 2025 года.