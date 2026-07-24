Лавров: договоренности в Анкоридже были компромиссом, но Россия его приняла

Лавров: в Анкоридже были компромиссные договоренности, РФ их приняла Лавров: договоренности в Анкоридже были компромиссом, но Россия его приняла

Москва24 июл Вести.Договоренности в Анкоридже носили частично компромиссный характер, однако любая договоренность содержит элементы компромисса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что на Аляску РФ приехала с заранее доставленными в Москву и согласованными предложениями США, одобренными президентом Дональдом Трампом. Сам Трамп не раз говорил, что предложения США – частично компромиссные, но Россия их приняла, подчеркнул глава МИД РФ.

Мы это приняли, что это компромиссное предложение. Любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса сказал Лавров журналистам

Трамп, по словам Лаврова, утверждал, что глава киевского режима Владимир Зеленский "сделает то, что он предложил". Однако "не получилось сделать", добавил глава МИД РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения Анкориджа провалились, поскольку "неприемлемы для Украины".

23 июля Лавров и Рубио провели встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН. Встреча, инициированная американской стороной, продлилась более получаса. Рубио назвал разговор хорошим и откровенным, но подробности раскрывать не стал, заявив, что "дипломатия не работает через микрофоны".