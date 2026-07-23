Лавров и Рубио провели встречу в Маниле и договорились о контактах

Рубио назвал разговор с Лавровым в Маниле "хорошим и откровенным" Лавров и Рубио провели встречу в Маниле и договорились о контактах

Москва23 июл Вести.Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "хорошим и откровенным" свой разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который состоялся в четверг на полях мероприятий в Маниле.

По информации МИД РФ, в ходе встречи Лавров подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине, одновременно указав на недопустимость дальнейших поставок западного оружия Киеву. Главы внешнеполитических ведомств условились поддерживать контакты в будущем.

Комментируя встречу, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил пользу таких переговоров даже при диаметрально противоположных позициях сторон. Он добавил, что готовность США к диалогу, в отличие от избегающих контактов европейских дипломатов, свидетельствует о наличии у Вашингтона "рационального зерна".