Лавров и Рубио договорились о контактах по линии внешнеполитических ведомств МИД РФ: Лавров и Рубио договорились о контактах по линии профильных ведомств

Москва23 июл Вести.Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций говорится в заявлении российского МИД

Встреча Лаврова и Рубио состоялась 23 июля в Маниле и продлилась 35 минут. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки. В ходе переговоров глава МИД РФ рассказал американского коллеге о реальном положении дел на фронте в украинском конфликте. Лавров также указал на дестабилизирующую политику европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение".