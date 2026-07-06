Рябков: Лавров и Рубио общаются и письменно, и устно Рябков: контакты Лаврова и Рубио продолжаются письменно и устно

Москва6 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио находятся в контакте как письменно, так и устно. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.

Он отметил, что рабочий диалог РФ и США продолжается ежедневно и на всех уровнях.

Контакты не прерываются, они идут на всех уровнях, и президенты коммуницируют, безусловно, в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем заявил Рябков

Замминистра также сообщил, что очередной контакт президентов РФ и США может состояться после саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Также, по его словам, "в повестке дня" находится тема визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома, бизнесмена Джареда Кушнера.