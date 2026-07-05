Ушаков заявил о готовности Уиткоффа и Кушнера приехать в Москву

Ушаков: Уиткофф и Кушнер готовы в удобное время приехать в Москву Ушаков заявил о готовности Уиткоффа и Кушнера приехать в Москву

Москва5 июл Вести.Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер готовы продолжить посреднические усилия и в удобное время прибыть в Москву, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Трамп вновь заявил о готовности Вашингтона содействовать поиску мирных решений украинского конфликта, отметил Ушаков.

Президент США вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса​​​. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву заявил Ушаков представителям СМИ

Путин и Трамп провели 4 июля телефонный разговор, который длился 1 час 25 минут и прошел в деловом и весьма конструктивном тоне, уточнил Ушаков.

В ходе разговора Трамп заявил о необходимости как можно быстрее завершить украинский конфликт. По словам Ушакова, "просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества" между Россией и США.