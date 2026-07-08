РИА Новости: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

Стало известно о предстоящем визите Уиткоффа и Кушнера в Москву РИА Новости: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

Москва8 июл Вести.Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер могут приехать Москву в скором времени.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, разговоры о предстоящем визите представителей Соединенных Штатов в Россию ведутся уже давно.

Речь идет о ближайшем времени заявил он

Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Уиткоффа и Кушнера продолжить посреднические усилия с РФ.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты Москвы с Уиткоффом и Кушнером носят довольно частый характер, а в российской столице их всегда будут рады видеть.