Москва8 июлВести.Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер могут приехать Москву в скором времени.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По словам собеседника агентства, разговоры о предстоящем визите представителей Соединенных Штатов в Россию ведутся уже давно.
Речь идет о ближайшем временизаявил он
Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Уиткоффа и Кушнера продолжить посреднические усилия с РФ.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты Москвы с Уиткоффом и Кушнером носят довольно частый характер, а в российской столице их всегда будут рады видеть.