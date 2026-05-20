Москва20 маяВести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию "в ближайшее время". Об этом журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он не уточнил точную дату и цель приезда американского представителя.
По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина визиты спецпосланника президента США и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву способствуют урегулированию конфликта на Украине.