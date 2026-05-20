Дмитриев: Уиткофф в ближайшее время посетит РФ

Уиткофф в ближайшее время посетит Россию Дмитриев: Уиткофф в ближайшее время посетит РФ

Москва20 мая Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию "в ближайшее время". Об этом журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он не уточнил точную дату и цель приезда американского представителя.

Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию "в ближайшее время" написал Юнашев в своем Telegram-канале

По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина визиты спецпосланника президента США и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву способствуют урегулированию конфликта на Украине.