МИД РФ: визиты Уиткоффа и Кушнера в РФ помогают урегулированию на Украине

Замглавы МИД РФ рассказал о пользе визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву МИД РФ: визиты Уиткоффа и Кушнера в РФ помогают урегулированию на Украине

Москва14 мая Вести.Визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву способствуют урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин РИА Новости.

Их приезды, безусловно, помогают, поскольку это очень длительные разговоры и, судя по всему, откровенные, они позволяют разложить ситуацию на составляющие части, понять, где, что, как может продвинуться, какие зависимости существуют сказал Панкин

Он отметил, что российская сторона всегда проявляла готовность вести конструктивный диалог.

При этом дипломат напомнил об оговорках, которые сделал президент РФ Владимир Путин - если не будет решения на дипломатическом поле, будут другие решения.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщало, что Россия и Украина не видят перспектив возобновления мирных переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что планов визита Уиткоффа в РФ в ближайшем будущем нет, но контакты между американской и российской сторонами продолжаются.