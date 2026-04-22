Москва22 апрВести.Россия готова принять американских представителей для диалога по Украине в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии одному из федеральных каналов.
Песков прокомментировал информацию о возможном новом визите в Россию Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Эта встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзейсказал пресс-секретарь российского лидера
Он также выразил надежду на то, что Уиткофф и Кушнер продолжат свою посредническую миссию.
Ранее Песков сообщил, что сроки новой поездки американских представителей в Москву пока не определены. Однако российская сторона ожидает, что визиты Уиткоффа и Кушнера продолжатся.