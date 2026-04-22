Песков: Россия готова к приему американских переговорщиков "хоть завтра"

Москва22 апр Вести.Россия готова принять американских представителей для диалога по Украине в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии одному из федеральных каналов.

Песков прокомментировал информацию о возможном новом визите в Россию Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Эта встреча может состояться хоть завтра. Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей сказал пресс-секретарь российского лидера

Он также выразил надежду на то, что Уиткофф и Кушнер продолжат свою посредническую миссию.

Ранее Песков сообщил, что сроки новой поездки американских представителей в Москву пока не определены. Однако российская сторона ожидает, что визиты Уиткоффа и Кушнера продолжатся.