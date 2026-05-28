Песков заявил о готовности России принять Уиткоффа и Кушнера Песков: в России ждут визита Уиткоффа и Кушнера

Москва28 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет визита спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

По словам представителя Кремля, российская сторона готова принять американских представителей, как только у них появится такая возможность.

Как только они будут готовы, мы будем рады их увидеть, мы действительно ждем их приезда. Как только им дадут время сказал Песков журналисту Александру Юнашеву

В то же время, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не заинтересован в бесконечных переговорах по Украине без результата, Песков предложил обращаться за разъяснениями в Белый дом.

Звоните в Белый дом, спрашиваете отметил представитель Кремля

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил KP.RU, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию ожидается в ближайшие недели.