Москва28 маяВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет визита спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
По словам представителя Кремля, российская сторона готова принять американских представителей, как только у них появится такая возможность.
Как только они будут готовы, мы будем рады их увидеть, мы действительно ждем их приезда. Как только им дадут времясказал Песков журналисту Александру Юнашеву
В то же время, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не заинтересован в бесконечных переговорах по Украине без результата, Песков предложил обращаться за разъяснениями в Белый дом.
Звоните в Белый дом, спрашиваетеотметил представитель Кремля
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил KP.RU, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию ожидается в ближайшие недели.