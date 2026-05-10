Уиткофф и Кушнер скоро приедут в Москву, диалог продолжится, допустил Ушаков

Москва10 мая Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" приеду в Москву, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он отметил, что Вашингтон не бросает вопрос урегулирования украинского конфликта, о чем свидетельствует активность телефонных контактов между США и РФ.