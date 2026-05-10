Москва10 маяВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер "достаточно скоро" приеду в Москву, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он отметил, что Вашингтон не бросает вопрос урегулирования украинского конфликта, о чем свидетельствует активность телефонных контактов между США и РФ.
Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалогсказал Ушаков