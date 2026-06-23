Ушаков: контакты с Уиткоффом и Кушнером нужны, но даты пока не согласованы

Ушаков: даты визита Уиткоффа и Кушнера пока не согласованы Ушаков: контакты с Уиткоффом и Кушнером нужны, но даты пока не согласованы

Москва23 июн Вести.У Москвы есть понимание, как продолжать контакты с Вашингтоном, однако даты визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера пока не согласованы. Об этом во вторник заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов на полях XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения"

Понимание есть насчет того, что эти контакты нужны. Даты пока не согласованы сказал Ушаков

18 июня в интервью ИС "Вести" Ушаков сообщил, что ближайший визит Уиткоффа и Кушнера в Москву одобрили президенты двух стран.

Ранее, отвечая на вопрос о приезде американских переговорщиков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точной даты пока нет, но "речь о том, что скоро американские переговорщики приедут", заходила.