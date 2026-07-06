Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию остается на повестке дня

Рябков сделал заявление о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию остается на повестке дня

Москва6 июл Вести.Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию остается в повестке дня. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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Он также сообщил, что в Москве исходят из того, что российско-американский диалог на высшем уровне будет продолжен. По словам Рябкова, уже анонсированы новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Не исключено, что главы государств могут созвониться после саммита НАТО в Анкаре, который начнется 7 июля.

4 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 1 час 25 минут и, как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, прошел в деловом и весьма конструктивном тоне.

В ходе беседы глава Белого дома заявил, что Уиткофф и Кушнер готовы продолжить посреднические усилия в урегулировании конфликта и в удобное время прибыть в Москву.