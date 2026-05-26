Рябков: договоренностей о приезде в Москву представителей США пока нет

Москва26 мая Вести.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет договоренностей о приезде в Россию американских представителей.

Неделю назад помощник президента Юрий Ушаков говорил, что в ближайшие недели ожидается визит в Россию спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

По словам Рябкова, российская сторона получала сигналы о возможности визита, но решения пока нет.

В отношении приезда высокопоставленных американских представителей к нам ничего сказать не могу. Договоренностей на этот счет, насколько мне известно, пока нет сказал Рябков журналистам

В понедельник состоялся телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. По словам Рубио, он заявил Лаврову о готовности США содействовать миру на Украине.