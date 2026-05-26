Рябков заявил, что Россия не отказывается от диалога с США

Москва26 мая Вести.Россия не отказывается от диалога с представителями Соединенных Штатов Америки, но продолжение дальнейшего диалога зависит от Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.

Мы от этих переговоров не уходим. Мы строго придерживаемся тех рамок, которые были согласованы президентами России и США в Анкоридже заявил он

По его словам, вопрос остается только в том, готова ли администрация США наполнять эти рамки конкретикой.

Я думаю, что контакты на высоких уровнях прояснят данный сюжет…В любом случае не от нас зависит то, как быстро пойдет реализация базовых договоренностей президентов. Слово за администрацией США подчеркнул Рябков

Накануне в телефонном разговоре с госсекретарем США Марком Рубио министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил ему о достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают эти договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию.