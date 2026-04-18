Лавров: РФ сохраняет контакты с США, в том числе по украинскому вопросу

Лавров: контакты с США сохраняются, в том числе по украинской тематике Лавров: РФ сохраняет контакты с США, в том числе по украинскому вопросу

Москва18 апр Вести.Российская сторона сохраняет контакты с США, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.

По его словам, со стороны Вашингтона за возобновление диалога с Россией выступает президент США Дональд Трамп.

Есть контакты и по другим линиям, в том числе по украинской проблематике, как вы знаете. И вопросов много возникает сказал Лавров

Дипломат подчеркнул, что некоторые договоренности между Москвой и Вашингтоном срываются после визитов представителей Брюсселя и Украины. Несмотря на это, Россия остается открыта к диалогу с США, и американская сторона это поддерживает, заключил Лавров.

17 апреля член Палаты представителей США Анна Паулина Луна выразила уверенность в том, что отношения Москвы и Вашингтона после окончания украинского конфликта нормализуются, и американский лидер Дональд Трамп относится к этому вопросу очень серьезно.