Конгрессвумен Луна верит в нормализацию отношений России и США Луна: отношения РФ и США после окончания конфликта на Украине нормализуются

Москва17 апр Вести.Отношения России и США после окончания украинского конфликта нормализуются, и американский лидер Дональд Трамп относится к этому вопросу очень серьезно. Об этом заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

По мнению конгрессвумен, после заключения мирного соглашения по Украине будет обсуждаться торговая сделка между Россией и США, о которой говорит Дональд Трамп.

Я думаю, что вся тема и обсуждение прямых рейсов в Соединенные Штаты, а также нормализация отношений – это вполне возможно. И я скажу, что, если бы президент Трамп не был серьезно настроен, он бы легко продолжил программу администрации [экс-президента США Джо] Байдена, но он этого не сделал. Он хочет это изменить подчеркнула Луна

Она добавила, что этот вопрос очень серьезно рассматривается в США, и по словам конгрессвумен, это не только историческое событие, но и правильное решение.

Анна Паулина Луна также поблагодарила российских парламентариев, которые провели встречи с американскими коллегами в Вашингтоне в марте.