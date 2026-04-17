Москва17 апр Вести.Существует потенциал для торговой сделки между Россией и США на 2 триллиона долларов, это принесет пользу всем ее участникам. Об этом заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Она подчеркнула, что в интересах обеих стран, особенно американского народа, наладить диалог.

Когда обе страны объединяются для достижения мира, мы находимся на правильной стороне истории. И поэтому была создана двухпартийная группа членов Конгресса, как демократов, так и республиканцев. Диалог был крайне необходим. И я думаю, что это только начало. Как вы знаете, особенно с учетом того, чего мы пытаемся добиться здесь, в связи с прекращением войны на Украине, я думаю, что существует также потенциал для торговой сделки на два триллиона долларов, которая принесет пользу всем ее участникам отметила политик

Она добавила, что в обсуждении вопросов торговой сделки активно участвовал президент США Дональд Трамп.

Опять же, президент Трамп был очень, очень активен в этих обсуждениях, поэтому я буду продолжать поддерживать его и его программу в достижении этой цели, и я также очень ценю открытый диалог сказала Луна

Отношения России и США после окончания украинского конфликта нормализуются, и американский лидер относится к этому вопросу очень серьезно. Об этом также заявила Луна в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.