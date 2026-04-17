Москва17 апрВести.Президент США Дональд Трамп может остановить продажу оружия странам Североатлантического альянса, чтобы прекратить украинский конфликт, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.
По словам конгрессвумен, многие страны Европы хотят окончания украинского конфликта и поддерживают усилия США по продвижению к мирному урегулированию.
Я думаю, что сейчас президент [США Дональд] Трамп может потенциально приостановить продажу оружия странам НАТОсказала Луна
Конгрессвумен также заявила, что многие противники диалога РФ и США получают большие дивиденды от оборонных компаний.