Луна заявила, что многие противники диалога РФ и США получают доходы от оборонки

Москва17 апр Вести.Многие противники диалога РФ и США получают большие дивиденды от оборонных компаний. Об этом заявила в эксклюзивном интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

Они, по ее словам, "задействованы в войне".

Многие из тех, кто выступает против диалога между США и Россией, судя по их портфелям акций, получают большие дивиденды от оборонных компаний. Очевидно, задействованы в войне. И президент Трамп очень четко заявил, что не будет повторять ошибки прошлых администраций с бесконечными войнами и так далее. Думаю, что люди, которые действительно готовы участвовать в этих переговорах, не коррумпированы заявила она

Глава киевского режима Владимир Зеленский блокирует проект мирного соглашения, который в Вашингтоне считают вполне жизнеспособным. Об этом ранее рассказала в эксклюзивном интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.