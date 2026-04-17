Москва17 апр Вести.Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявила, что никогда не станет голосовать за финансирование Украины.

Я никогда не буду голосовать за финансирование Украины. И если бы я консультировала законодателей в этой стране, я бы сказала, что если у вас есть возможность достичь мира, вы должны ею воспользоваться. Зеленский должен поступить правильно по отношению к своему народу и воспользоваться этой возможностью, и тогда мы можем оставить это в прошлом. В конце концов, когда идет речь о возможности двум ядерным сверхдержавам начать диалог, торговлю и начать партнерские отношения, то это может принести много пользы всем участникам