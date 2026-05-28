Москва28 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский препятствует подписанию выгодной для Киева мирной сделки, которую предложил Вашингтон, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна в соцсети Х.

По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа выработала вариант мирного соглашения, однако Зеленский – "единственный человек, который препятствует его заключению".

Как отметила конгрессвумен, предложенная сделка "была бы очень выгодна для Украины, а также для всех причастных сторон, включая США".

Вы мешаете мирной сделке, Владимир. Пришло время ее принять написала Луна

Он подчеркнула, что глава киевского режима отказывается от проведения выборов и что украинское правительство направляло предоставленные США средства обратно – на поддержку кампании по переизбранию 46-го американского президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Комментируя утверждение Зеленского о том, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе выступают в поддержку Украины, Луна указала, что "это является чистой пропагандой и не соответствует действительности".

Ранее журнал The Economist, ссылаясь на источники в украинских госструктурах, сообщил, что Зеленский готовится к еще 2-3 годам боевых действий. При этом глава киевского режима в письме Трампу и американскому конгрессу пожаловался на нехватку систем для защиты от баллистических ракет.