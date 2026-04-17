Москва17 апр Вести.Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает войну.

Она ответила на вопрос о плане американской администрации относительно украинского урегулирования.

На данный момент, я думаю, президент очень четко дал понять, что, насколько я понимаю, Россия согласилась с условиями. Зеленский действительно затягивает войну сказала политик

Как ранее отмечал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", Зеленский признал, что Украина не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки.

В марте глава киевского режима жаловался, что Трамп на него давит.